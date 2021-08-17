Аэропорт "Херсон" закроют до конца года для реконструкции взлетной полосы

Международный аэропорт "Херсон" с 20 сентября и до конца 2021 года будет закрыт для реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

"В связи с реализацией проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Херсон" с 1 сентября в аэропорту начнется работа по реконструкции ВПП. А уже с 20 сентября аэродром будет полностью закрыт до окончания реконструкции. Ориентировочное завершение работ планируется на конец декабря 2021 года", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта "Херсон" позволит в трехлетней перспективе увеличить пассажиропоток до 500 тыс. пассажиров в год (154,1 тыс. в 2019 году).

Международный аэропорт "Херсон" расположен в поселке Чернобаевка близ Херсона. Первый рейс самолета Ан-24 из Киева был совершен в 1961 году. В 2006 году аэропорт получил статус международного.