Facebook и Google начнут укладку подводных интернет-кабелей в Африку и Азию

Технологическая корпорация и владелец одноименной соцсети Facebook займется укладкой подводного интернет-кабеля в Африке. Еще один кабель техногигант будет прокладывать в Азии вместе с Google.

Об этом сообщает WSJ, передает LIGA.net.

Facebook и несколько международных операторов связи участвуют в проекте 2Africa, который должен обеспечить интернетом континент. Теперь проект добавят еще четыре точки укладки: Сейшельские острова, Коморские острова, Анголу и Нигерию. Также в Facebook анонсировали свое участие в проекте Google по укладке нового интернет-кабеля длинной в 12 тыс. км в Азию.

В рамках нового проекта Apricot интернет-кабель в Азию должен соединить Японию, Тайвань, Гуам, Филиппины, Индонезию и Сингапур. Эти два проекта должны обеспечить более быстрые и надежные интернет-услуги, заявили в Facebook.

2Africa – проект по укладке одного из крупнейших в мире кабелей, который должен улучшить интернет-связь в Африке и на Ближнем Востоке. Проект будет соединять Европу (через Египет), Ближний Восток (через Саудовскую Аравию) и 16 стран Африки. Кабель будет идти вокруг Африки и всего охватит 26 стран. Среди участников проекта - China Mobile International, Facebook, MTN GlobalConnect, Orange и Vodafone. Исполнитель работ – Alcatel Submarine Networks. Ожидаемая длина кабеля – 37 тыс. км. Ожидается, что систему запустят в 2023-2024 году.

98% всего интернет-трафика передается по подводным интернет-кабелям. Всего таких кабелей в мире более 400. Обычно они состоят из пучков оптоволоконных кабелей, идущих по морскому дну в океане. Из-за роста интернет-трафика, глобальные инвестиции в подводные кабели могут превысить $2 млрд в ближайшие годы, заявил WSJ аналитик TeleGeography Алан Маулдин.

Ранее в 2021 году в Google анонсировали строительство дополнительного кабеля Echo. Он соединит США, Сингапур, Гуам и Индонезию и повысит устойчивость сервисов корпорации, в частности – Google Cloud.