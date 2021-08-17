Макет нового российского истребителя для Путина обошелся в $30 миллионов, – СМИ

Строительство демонстратора нового легкого истребителя пятого поколения Checkmate обошлось примерно в $30 млн.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"$30 млн – это стоимость образца самолета. Стоимость производства серийной машины пока мы не можем озвучить", – сказал собеседник агентства.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового истребителя в $25-30 млн.

Руководитель ОАК Юрий Слюсарь говорил, что Checkmate будет производиться на заводе в Комсомольске-на-Амуре, там же, где был произведен и его образец. Он также не стал уточнять стоимость развертывания производства нового истребителя.

Новый истребитель "Сухого" Checkmate ("Шах и мат") показали российскому президенту Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки.

Разработчики обещают, что Checkmate способен преодолевать до 3 тысяч км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Россияне считают, что он сможет составить конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов отмечал, что в первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт в страны Африки, Индию и Вьетнам.