Минэкономики разработало план реформирования Гоструда

Министерство экономики определило дорожную карту реформирования Гоструда. Будет осуществлена структурно-организационная реформа рабочих органов, которая призвана достичь синергетического эффекта и оптимизировать работу службы.

Как сообщает пресс-служба министерства, параллельно будет продолжаться работа с фокусом на усилении превентивных мер по охране труда, дерегуляции, в совершенствовании трудового законодательства, изменении подходов оценки результативности работы, диджитализации всех процессов деятельности.

"Главное – нам надо изменить принципы работы и подходы к оценке результатов. Будет разработана единая матрица оценки деятельности Гоструда по данным, которые будет предоставлять не только служба, но и с учетом макроэкономических данных, информации налоговой службы, службы занятости. Это позволит видеть объективную ситуацию с занятостью и улучшать ее. Одновременно мы должны совершенствоваться в сторону дерегуляции – менять законодательство в сторону облегчения работы бизнеса там, где это возможно", – отметил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

Минэкономики также поручило Гоструда усилить борьбу с недекларируемым трудом.