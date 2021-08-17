Концерн радиосвязи и телевидения купил элитный автомобиль Skoda за 1,5 миллиона

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения 10 августа заказал ООО "Автоцентр Киев" легковой автомобиль за 1,52 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Закупка была проведена без использования электронной системы. В "Прозорро" было обнародовано только соглашение без спецификации.

Ожидаемая стоимость закупки – 1,6 млн грн. То есть экономия составила всего 83 тыс. грн или 5%.

Согласно условиям договора, фирма поставит полноприводный лифтбек Skoda Superb L&K 2.0 TSI/206kw 4×4 6DSG 2021 года выпуска цвета синий Lava Blue металлик.

На сайтах автосалонов указывается, что автомобиль в такой комплектации будет иметь выбор режимов движения, навигационную систему "Amundsen", звуковую систему "Sound System Canton", 12 динамиков, камеру заднего обзора, обивку сидений кожей с логотипом L&K, тканевые коврики "Lounge Step" , декоративные накладки на пороги спереди и сзади (LK – с логотипом).

L&K – это топ-комплектация Skoda Superb. Машины Skoda Superb L&K 2.0 TSI/206kw 4×4 6DSG в автосалонах продают за 1,33 млн грн. Дороже стоит только Skoda Superb L&K 2,0 TDI CR 147кВт (200 л.с.) 7DSG 4×4, цена которой – от 1,37 млн грн.

Бенефициарами ООО "Автоцентр Киев", у которого Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения приобрел Skoda Superb по неконкурентной процедуре, является Олег Боярин и Сергей Одноралов.