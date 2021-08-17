С завтрашнего дня в Киеве начнут ограничивать движение транспорта из-за репетиций парада

18, 20 и 22 августа в Киеве состоятся репетиции приуроченного ко Дню Независимости парада войск на улице Крещатик и Майдане Независимости, а также артиллерийского салюта на Трухановом острове.

В связи с этим в указанные даты 18, 20, 22 августа в столице запланировано временное ограничение движения транспортных средств, сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Из-за прохождения колонн военной техники движение может быть ограничено по улицам Маршала Рыбалко и В. Черновола, проспекту Победы, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, ул. Большой Васильковской, ул. Крещатик, ул. Академика Туполева, ул. Антоновича, ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Нижний Вал.

Кроме того, 18, 20 и 22 августа из 15:30 до 1:15 запланировано ограничение движения транспортных средств по ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).

При этом 18, 20, 22 и 24 августа приостановят функционирование парковок на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на б-ре ​​Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Кроме того, ограничение движения по ряду улиц запланировано 24 августа с 06:00 до 12:30 в связи с проведением парада войск ко Дню Независимости.

Так, 24 августа с 06:00 до 12:30 запланированы ограничения движения транспортных средств по ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).

А также с 6:00 24 августа и до окончания мероприятий на участках от ул. Малой Житомирской к Софийской площади, ул. Софиевской (кроме общественного транспорта), ул. Лютеранской (от ул. Заньковецкой до ул. Шелковичной), ул. Шелковичной (от ул. Лютеранской до ул. Институтской), ул. Физкультуры.