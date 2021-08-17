Производство яиц упало с начала года на 14%, – Госстат

Реализация в Украине мяса на убой (в живом весе) в январе-июле 2021 года снизилась на 2,6% по сравнению с январем-июлем 2020 года - до 1,84 млн тонн, производство молока - на 6%, до 5,19 млн тонн, яиц - на 14,4%, до 8,64 млрд штук.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, по состоянию на 1 августа поголовье домашней птицы в Украине сократилось на 3,5% по сравнению с показателем на ту же дату прошлого года - до 240,3 млн голов, крупного рогатого скота (КРС) - на 6,4%, до 3,22 млн голов (в том числе поголовье коров - на 5,9%, до 1,66 млн голов), овец и коз - на 5,3%, до 1,37 млн голов, тогда как поголовье свиней осталось неизменным - 6,11 млн голов.

Реализация сельскохозяйственными предприятиями домашней птицы на убой за семь месяцев текущего года снизилась на 1,5% против января-июля 2020 года и составила 381,1 млн голов, реализация свиней возросла на 10,8% - до 2,94 млн голов, КРС - сократилась на 12,6%, до 185,2 тыс. голов, овец - на 26,1%, до 27 тыс. голов.

Сельхозпредприятия за аналогичный период реализовали на 22,6% меньше яиц - 4,03 млрд штук.

Госстат уточнил, за январь-июль 2021 года лидерами по производству яиц стали Киевская - 1,53 млрд штук (+1,2% к январю-июлю 2020 года), Хмельницкая - 300,2 млн (-35,2%), Херсонская - 292,8 млн (-29,3%) и Днепропетровская - 286,1 млн штук (-6,3%) области.

За семь месяцев 2021 года больше всего молока произвели предприятия Полтавской - 228,3 тыс. тонн (-1,6% к январю-июлю 2020 года), Черкасской - 165,3 тыс. тонн (-7,3%), Харьковской - 144,8 тыс. тонн (+1,3%) и Черниговской - 135,1 тыс. тонн (-6,7%) областей.