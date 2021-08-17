Бизнес стал чаще жаловаться на работу Строительной инспекции, – ЕБА

Европейская бизнес-ассоциация констатирует увеличение обращений от бизнеса за последние три месяца на проблемы с получением разрешительных документов в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Об этом говорится в сообщении ЕБА.

"Последние три месяца мы в Европейской бизнес-ассоциации получаем немало обращений от бизнеса относительно проблем при получении разрешительных документов в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Среди ключевых вопросов - значительная задержка рассмотрения заявлений о принятии в эксплуатацию объекта и выдаче сертификатов о принятии объектов в эксплуатацию, задержка с внесением изменений в разрешения на строительство в связи с корректировкой проектной документации. Более того, по некоторым вопросам бизнес получает отказы, к примеру, относительно внесения изменений в общий технический план основного объекта для расширения производственных мощностей существующего объекта, и тому подобное", – сказано в сообщении.

Кроме того, некоторые члены компании отмечают, что система "Дія" не подгружает уже существующие документы или не распознает поданные ранее документы, а из-за отсутствия поддержки со стороны ведомства в указанной проблематике компании не имеют возможности обратиться за помощью или консультацией при возникновении технических проблем при подаче документов.

"Ситуация осложняется тем, что сейчас идет процесс реорганизации ГАСИ, что на практике приводит к отсутствию нормальной коммуникации. Так, например, в случае возникновения у бизнеса вопросов или проблем по указанным для обратной связи на сайте ГАСИ номерам телефонов невозможно дозвониться, а на официальные письма или обращения по электронной почте, указанной на сайте ГАСИ, также никто не отвечает", – добавили в ЕБА.

ЕБА обратилась к главе ГАСИ Сергею Галицыну с просьбой наладить взаимодействие с прозрачным бизнесом и пригласила его провести встречу.