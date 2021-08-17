Зеленский анонсировал национальную программу развития спортивной инфраструктуры

Власти Украины готовят национальную программу развития спортивной инфраструктуры, реализация которой позволит претендовать на проведение Олимпиады в будущем.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с украинскими спортсменами - победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами, передает пресс-служба главы государства.

Зеленский рассказал, что в сентябре, во время визита в Украину президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха будет представлена ​​национальная программа развития спортивной инфраструктуры.

"Вы это почувствуете. Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов", – заявил президент.

Глава государства также высказался за проведение в будущем в Украине Олимпийских игр.

"У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче", – отметил Зеленский.

Кроме того, президент поднял вопрос о создании условий для возвращения в Украину сильных тренеров, которые сейчас готовят спортсменов для других государств, а также для привлечения иностранных специалистов.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости строительства инфраструктурных объектов чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.

Напомним, подготовка к проведению Олимпиады в Украине в 2022 году была одной из инициатив экс-президента Виктора Януковича. Впоследствии в НАБУ установили, что бывшие чиновники Госинвестпроекта и государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания" при реализации ряда проектов, в том числе "Олимпийская надежда-2022", вывели через офшоры средства на 259,2 млн грн.

Для создания необходимой инфраструктуры Офис президента Владимира Зеленского и ООО "Боржава Эссет" готовят меморандум о создании в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава". При этом среди участников проекта фигурируют лица, связанные с реализацией "Олимпийской надежды" Януковича.

Напомним, бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив после Революции достоинства несколько лет скрывался за границей, пока не был задержан в Панаме и экстрадирован в Украину в 2017 году. После этого Печерский районный суд Киева выпустил Каськива под залог в сумме 160 тыс. грн. Дело до сих пор рассматривается в суде первой инстанции.

А на местных выборах в 2020 году Каськив прошел под шестым номером в Закарпатский облсовет от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!", политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук.

Кроме того, НАБУ расследует дело в отношении родного брата бывшего главы Госинвестпроекта Владислава Каськива Александра, которого подозревают в завладении 259,2 млн грн средств агентства.