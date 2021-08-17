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Суд отстранил задержанного при попытке сбежать из Украины главу ГПЗКУ

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Суд отстранил задержанного при попытке сбежать из Украины главу ГПЗКУ
Печерский районный суд Киева отстранил Андрея Власенко, задержанного полицией в прошлую пятницу при попытке бежать из Украины, с должности заместителя председателя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и исполняющего обязанности председателя ГПЗКУ.

Соответствующее решение во вторник, 17 августа, вынес судья Сергей Вовк, передает Слово и дело.

Решение об отстранении от должности Власенко было принято по просьбе прокуроров, с целью сделать невозможным препятствование расследованию.

Как сообщалось, накануне Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения руководителю ГПЗКУ Андрею Власенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

В пятницу, 13 августа, работники Нацполиции задержали Андрея Власенко  и его сообщника в аэропорту "Жуляны" при попытке бегства из Украины.

Нацполиция обвиняет руководство АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в растрате имущества компании путем продажи зерна на экпорт по заниженным ценам. По данным следствия, общая сумма ущерба составила $57 млн. Кроме того, руководители госкомпании заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы.

В центральном офисе и на предприятих ГПЗКУ 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска.

Напомним, ГПЗКУ с ноября 2020 года по решению Кабмина Дениса Шмыгаля возглавляет депутат Николаевского облсовета от "Батькивщины" Андрей Власенко, который перед этим был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" по итогам проведенного расследования.

Джерело:  Слово и дело
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