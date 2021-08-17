Количество ДТП выросло с начала года на 19%, – МТСБУ. ИНФОГРАФИКА

Национальная полиция Украины в январе-июле 2021 года зарегистрировала 103 тыс. ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро Украины в Facebook.

"Среднее количество ДТП за сутки за январь-июль 2021 года составляет 486 случаев, что на 19% превышает показатель за январь-июль 2020 года", – сказано в сообщении.

В то же время количество аварий, в которых пострадали люди, снизилось на 5,18% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило почти 13 тыс. случаев.

Ранее сообщалось, что Мининфраструктуры намерено снизить смертность в ДТП на 30% до 2024 года.