Германия приостановила финансовую помощь Афганистану

После фактического захвата власти в Афганистане боевиками радикального исламистского движения "Талибан" правительство Германии приостановило государственную помощь, выделяемую в целях содействия экономическому и социальному развитию этой страны.

Об этом заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер, передает Deutsche Welle.

По его Мюллера, Афганистан успешно покинули все немецкие сотрудники и международный персонал немецкого Общества международного сотрудничества (GIZ), которое отвечает за официальную помощь развитию других стран. Сейчас ведется активная работа над тем, чтобы вывезти из Афганистана и местных сотрудников, которых насчитывалось в последнее время около 1100.

Афганистан до сих пор получал больше всего средств немецкой помощи, направляемой для развития разных стран. На текущий год в бюджете было предусмотрено 250 млн евро для помощи Афганистану, однако эта сумма еще не выплачивалась. Пока в Афганистан поступали средства и из других министерств, например, на гуманитарную помощь или учебы полиции. Всего Германия запланировала оказать помощь Афганистану в 2021 году на сумму около 430 млн евро.