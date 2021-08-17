"Интерпайп" Пинчука выплатил 69 миллионов штрафа АМКУ

Компания "Интерпайп" уплатила 69,3 млн грн за нарушение антимонопольного законодательства в рамках расследования Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, Комитет выиграл соответствующий судебный спор в Северном апелляционном хозяйственном суде.

В итоге 16 августа ООО "Интерпайп Украина" уведомило АМКУ об уплате штрафа в сумме 69,33 млн грн. Соответствующее платежное поручение поступило в адрес АМКУ.

Штраф был наложен в рамках расследования АМКУ от 2018 года. Тогда регулятор установил сговор между компаниями "Интерпайп Украина", "Ретек", "Транспортные инвестиции" и "Фирма "Интервторпром" на тендерах филиалов ПАО "Укрзализныця" на поставку запчастей к подвижному составу (а именно – цельнокатаных колес и черновых бандажей) общей ожидаемой стоимостью почти 700 млн грн.

Победителем во всех процедурах в итоге стало общество "Интерпайп Украина". Проанализировав собранные доказательства, комитет доказал сговор компаний и наложил на них штраф общей суммой более 71 млн грн.

ООО "Интерпайп Украина" и другие участники сговора не согласились с этим решением АМКУ и обжаловали его в суде.

Как напомнили в АМКУ, участие в сговорах на торгах, согласно законодательству, влечет за собой лишение нарушителей права участия в публичных закупках на три года.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес.Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.