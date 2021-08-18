IKEA начнет продавать электроэнергию из возобновляемых источников

Крупнейший в мире поставщик мебели IKEA в сентябре начнет поставлять бытовым потребителям электроэнергию из возобновляемых источников. Впервые услугу запустят в Швеции.

Об этом заявили в компании-владельце большинства магазинов IKEA, Ingka group, передает LIGA.net.

Шведские домохозяйства смогут покупать электроэнергию, производимую на солнечных и ветряных электростанциях. Ikea будет перепродавать им электроэнергию, купленную на энергобирже Nord Poоl. Домохозяйства будут платить фиксированную ежемесячную сумму и плавающую ставку.

На бирже электроэнергию для Ikea будет покупать партнер материнской компании, Svea Solar. Она также поставляет солнечные панели для Ikea.

Потребители смогут отслеживать использование электроэнергии через приложение. Они также смогут перепродавать ее излишки.

В Ingka добавили, что будут продавать электричество, произведенное на солнечных и ветряных станциях возрастом до пяти лет. Таким образом хотят стимулировать строительство большего количества "зеленых" электростанций.

За последние 10 лет Ingka инвестировала 2,5 млрд евро в возобновляемые источники энергии. В апреле 2021 гоlf в компании анонсировали инвестиции еще на 4 млрд евро. Частично это выражалось в установке солнечных и ветряных электростанций на своей территории.