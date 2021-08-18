В Украине зафиксировали 1 447 новых случаев COVID-19

На утро 18 августа в Украине зафиксировали 1 447 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 104 ребенка и 38 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 677 человек, умерло 40 пациентов, выздоровело – 712. Кроме того, совершили 60 654 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 268 666 человек, выздоровело – 2 198 220, летальных случаев зафиксировали 53 336, также провели 11 726 235 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 4 851 541 человека, за прошедшие сутки – 118 594. Полностью иммунизированы 2 851 458 украинцев.

Днем ранее, 17 августа сообщили о 790 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 16 августа – о 417 новых случаях заболевания.