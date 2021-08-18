Кабмин утвердил финплан "Энергоатома" с прибылью в 1,5 миллиарда (обновлено)

Кабинет министров утвердил проект финансового плана госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" на 2021 год, предусматривающий получение чистой прибыли в размере 1,52 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 18 августа, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, чистый доход "Энергоатома" от реализации продукции (товаров, работ и услуг) предусмотрен в размере 56,04 млрд грн.

Выплаты в пользу государства должны составить 18,63 млрд грн, а капитальные инвестиции – 11,55 млрд грн.

Согласно отчетности "Энергоатома", его чистый доход от реализации продукции за первое полугодие составил 24 млрд грн, а задекларированная прибыль за январь-июнь составила 1,12 млрд грн 2,65 млрд грн убытков за аналогичный период 2020 года.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2020 году получил чистый убыток 4,85 млрд грн против чистой прибыли 3,77 млрд грн за 2019 год. Чистый доход снизился на 6,5% – до 45,65 млрд грн, валовая прибыль – на 40,9%, до 6,84 млрд грн.