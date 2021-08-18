Нацбанк аннулировал лицензию страховой компании за невыполнение решений регулятора

Национальный банк аннулировал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг ОДО "Страховая компания "Бизнес Страхование".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что компания не выполнила два решения Нацбанка о применении меры воздействия.

Вопрос о деятельности компании дважды рассматривался Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг. В начале апреля было принято решение о временном приостановлении действия всех лицензий и обязанности страховщика устранить нарушения, предоставив надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие устранение нарушений.

Такая мера воздействия была применена за неподачу Нацбанку отчетности за 9 месяцев 2020 года.

Уже в июне Комитет обязал "Бизнес Страхования" устранить нарушения, в частности относительно лицензионных требований. Такое решение было принято из-за неподачи отчетов за 2020 год и первый квартал 2021 года, а также актуарного отчета и информации о ключевых рисках и результатах стресс-тестирования.

Таким образом, компания не присылает отчеты, начиная с перехода к Нацбанку функций по регулированию и надзору за рынком небанковских финансовых услуг (SPLIT). В то же время "Бизнес Страхование" не предоставило никакой информации о выполнении вышеупомянутых решений Комитета.

"В связи с этим правление Национального банка 17 августа 2021 года приняло решение о применении к ОДО "СК "Бизнес Страхование" меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг", – говорится в сообщении.