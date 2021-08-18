Катар разрешил поставки меда из Украины

Украинские производители меда и продуктов пчеловодства получили возможность экспортировать собственную продукцию в Катар.

Соответствующий сертификат согласовали компетентные органы обоих государств, сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что открытие рынка стало возможным благодаря совместной работе украинских дипломатов и специалистов Госпродпотребслужбы.

"Катарский сертификат создает новые экономические возможности для украинских компаний, в частности для нашего мощного продовольственного экспорта. Мед в Катар, мясо и яйца в Японию, молочные продукты в Турцию, мелкий рогатый скот в Кувейт – это перечень новых возможностей, которые украинские дипломаты в сотрудничестве с Держпродспоживслужбою открыли для украинского агропромышленного комплекса только за последние несколько месяцев. Мы продолжим двигаться такими темпами", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как добавила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, Украина занимает второе место в мире по экспорту меда.

Ранее сообщалось, что Япония сняла запрет на экспорт мяса птицы и яиц из Украины, которое вводилось в декабре 2020 года в связи с распространением в Украине патогенного гриппа птицы.