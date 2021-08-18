Правоохранители проводят обыски в Департаменте образования и науки КГГА по делу о присвоении 1 миллиона

Столичные правоохранители проводят обыски в Департаменте образования Киевской городской государственной администрации по делу о нецелевом использовании бюджетных средств, предусмотренных на обслуживание модульных индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии в заведениях образования, а также возможного присвоения их путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на странице в Facebook.

"Согласно материалам следствия, чиновники Департамента и КП "Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киев" в течение 2019-2020 годов вопреки требованиям бюджетного законодательства внесли в план использования бюджетных средств расходы на цели, не предусмотренные распоряжением КГГА и бюджетом города Киева, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств в размере более 1 млн. грн. с целью их дальнейшего присвоения", – говорится в сообщении.

Для поиска и изъятия первичных финансовых документов и других вещественных доказательств представители Национальной полиции проводят обыски в Департаменте образования и науки КГГА и КП.