Молдавский лоукостер FlyOne запустит авиарейсы в Киев

С 1 октября молдавская авиакомпания FlyOne начнет выполнять рейсы в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха" в Facebook.

Отмечается, что самолеты будут летать трижды в неделю в международный аэропорт "Киев" им.Игоря Сикорского (Жуляны), а с 24 октября увеличит частоту рейсов до четырех. Согласно данным на сайте авиакомпании, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Позже в расписание добавят воскресенья.

Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp с 26 декабря запускает новое направление в Австрию по маршруту Киев-Зальцбург-Киев. В первое время самолеты будут летать по воскресеньям, а с 15 января и в феврале – по субботам.