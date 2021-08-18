Создание национального мультиплекса позволит запустить систему оповещения граждан о ЧС, – Госспецсвязи

Система оповещения граждан о чрезвычайных происшествиях станет одним из элементов государственной общенациональной цифровой телесети Мультиплекс МХ-7, решение о строительстве которой было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщил заместитель главы Госспецсвязи Владимир Трофименко, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, после постройки мультиплекса МХ-7 оповещения о чрезвычайных ситуациях, погодных катаклизмах или других опасных для людей событиях будут транслироваться как в эфире каналов, так и через радиостанции, которые будут вещать на новом мультиплексе.

Чиновник напомнил, что правительством уже принято постановление об утверждении Программы повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7.

"Сейчас проходит процедура согласования еще одно постановление Кабинета министров. Она будет касаться условий кредитования Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который входит в сферу управления Госспецсвязи и отвечать за строительство мультиплекса. С момента принятия постановления и подписания кредитного договора мы будем иметь 6 месяцев, чтобы запустить седьмой мультиплекс", – добавил Трофименко.

Как сообщалось, для запуска мультиплекса МХ-7 нужно приобрести и установить 158 цифровых телевизионных передатчиков для обеспечения трансляции до 12 телевизионных программ и трех программ общественного радио. Для этого планируется привлечь кредитные под государственные гарантии в объеме 490 млн грн.

Напомним, президент Владимир Зеленский 18 мая своим указом ввел в действие решение СНБО от 14 мая "Об отдельных мерах по обеспечению информационной безопасности", предусматривающее предоставление госгарантий по кредитам на 490 млн грн для создания цифровой многоканальной телесети МХ-7.

Как пояснял вице-премьер-министр - министр цифровой транформации Михаил Федоров, сейчас в Украине сложилась ситуация, когда жители приграничных областей не имеют возможности бесплатно смотреть украинские телеканалы. Ведь в прошлом году произошло кодирование спутникового телевидения, а единственный оператор цифрового вещания покрывает не всю страну. Жители приграничных областей пока лишены этого сигнала, а для того, чтобы продолжить смотреть украинские телеканалы, им необходимо покупать новый тюнер и оформлять подписку с провайдером. Поэтому решение о создании общенациональной цифровой многоканальной телесети Мультиплекс МХ-7 решит упомянутые проблемы, подчеркнул министр.