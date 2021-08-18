Кабмин выделил 100 миллионов на создание производства вакцин

В Украине создадут биокластер, в котором будут производить вакцины и тест-системы для диагностики инфекционных заболеваний.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Правительство создает биокластер "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий". Кластер позволит уменьшить зависимость от импорта, а также объединит в одном месте государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал Украины", – отметил он.

По словам главы правительства, конечной целью проекта является разработка собственных вакцин.

"Для этого должны начать производить тест-системы и вакцины с открытой технологией производства", – уточнил Шмыгаль.

В бюджет проекта на 2021 год заложили 100 млн грн.