Кабмин утвердил докапитализацию Экспортно-кредитного агентства на 1,8 миллиарда (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 18 августа, принял решение о докапитализации государственного Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн путем выпуска облигаций государственного займа (ОВГЗ).

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Telegram.

"Приняли решение об увеличении уставного капитала Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн. Это позволит расширить экспансию украинских товаров на зарубежные рынки", – сообщил Шмыгаль.

Как уточнили в пресс-службе Министерства экономики, решением правительства внесены соответствующие изменения в устав ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

"Это решение является ключевым в процессе докапитализации уставного капитала ЭКА до 2 млрд гривен, который планируем завершить в сентябре этого года, утвердив отчет о результатах эмиссии НКЦБФР", – пояснил заместитель министра экономики Михаил Лев.

Он напомнил, что решение об увеличении уставного капитала ЭКА на 1,8 млрд грн было принято Кабмином в марте 2021 года. Увеличение уставного капитала Экспортно-кредитного агентства осуществлено путем эмиссии 1,8 млн дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением в собственности государства 100% уставного капитала общества.

Как сообщалось, госбюджет Украины на 2021 год предусматривает финансирование Экспортно-кредитного агентства на сумму до 1,8 млрд грн путем выпуска ОВГЗ.

В феврале Верховная Рада внесла изменения в закон о создании ЭКА, разрешив агентству осуществлять поддержку в том числе сырьевого экспорта.

Напомним, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.

Летом 2020 года министр экономики Игорь Петрашко сообщил о первом контракте с ЭКА по страхованию поставок в страны Африки. Однако несмотря на запуск ЭКА, законодательно вопрос его функционирования пока не урегулирован, в частности прописана не вся нормативная база.