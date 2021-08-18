США заблокировали доступ Талибану к золотовалютным резервам Афганистана, – WSJ

Администрация Джо Байдена на прошлой неделе заблокировала доступ к счетам правительства Афганистана в американских банках, в то время как боевики Талибана готовились взять под контроль Кабул.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом, передает Голос Америки.

По словам собеседников издания, этот шаг был призван не допустить попадания сотен миллионов долларов в руки группировки.

США также блокируют доступ талибов к правительственным счетам, находящимся под управлением ФРС и других американских банков, пишет WSJ.

Кроме того, Вашингтон пытается предотвратить доступ Талибана к средствам МВФ для Афганистана на сумму около $500 млн.

"Любые активы центрального банка, которые афганское правительство имеет в США, не будут доступны Талибану", – цитирует издание сотрудника администрации Байдена.

Кроме того, американский Минфин на прошлой неделе после захвата "Талибаном" ряда провинциальных центров в Афганистане принял экстренное решение о прекращении поставок в страну наличных долларов во избежание попадания денег в руки талибов, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Dow Jones.

Очередная партия валюты уже была подготовлена к отправке, говорится в сообщении агентства.

Как отмечает агентство, "эти меры представляют собой последние остатки дипломатических рычагов, которые, как надеется Вашингтон, помогут предотвратить углубление политического и гуманитарного кризиса" в Афганистане.

Глава Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади, который бежал из страны в воскресенье, сказал журналистам, что резервы афганского ЦБ составляют около $9 млрд, но почти все они размещены за пределами страны.

"С принятием США мер по блокированию доступа к этим резервам талибам доступны около 0,1% от их объема", – сообщил Ахмади.