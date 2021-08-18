Кабмин выделил 300 миллионов на оборудование для ранней диагностики болезней у детей

Кабинет министров на заседании в среду, 18 августа, выделил 300 млн грн на закупку лабораторного оборудования для ранней диагностики более 20 орфанных заболеваний для экспертного и региональных центров неонатального скрининга.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, указанные средства выделены из фонда президента Украины на реализацию программы "Здоровая Украина".

Правительство определило получателем этих средств государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" получателем этих средств.

"Неонатальный скрининг – это механизм, который поможет нам своевременно выявлять врожденные или редкие наследственные заболевания детей. Как правило, такие дети рождаются без видимых признаков патологии, а когда заболевание уже проявляется, изменения в организме ребенка становятся необратимыми и приводят к инвалидности и ранней смерти пациентов. Ранняя досимптомная диагностика и своевременное лечение может спасти жизнь таким детям", – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он также сообщил, что параллельно будут осуществляться закупки лекарств для лечения орфанных заболеваний по договорам управляемого доступа.

Постановление также определяет, что закупку оборудования будут осуществлять "Медицинские закупки Украины", а закупку лабораторных информационных систем и компьютеризированных рабочих мест для работников центров неонатального скрининга – Минздрав.