Фонд госимущества выставил на продажу завод по производству шампанского в Одессе за 65 миллионов

Фонд госимущества Украины выставил на продажу на онлайн-аукционе целостный имущественный комплекс "Одессавинпрома" со стартовой ценой 65,32 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ФГИ в Facebook.

"Имущественный комплекс "Одессавинпром" выставлен на приватизационный аукцион, который должен состояться 14 сентября. Стартовая цена актива - 65,3 млн грн.

Победитель прозрачных торгов получит в собственность, в частности, производственные корпуса, складские помещения изготовленной продукции, подвалы для обработки и хранения вина", - сказано в сообщении.

Недвижимость предприятия общей площадью более 22 тыс. кв. м расположена в Одессе на улицах Французский бульвар, Наливная и Атамана Головатого.

Как сообщалось в марте Фонд государственного имущества (ФГИ) сдавал в аренду ЦИК "Одессавинпром" на срок, необходимый для подготовки объекта к приватизации.

В состав ЦИК "Одессавинпром" входит 306 наименований зданий, сооружений, машин, оборудования, транспортных средств и т.п. В 2019 года ЧАО "Одессавинпром" произвело 666,7 тыс. дал игристых вин и 77,5 тыс. дал тихих вин. По состоянию на конец 2019 года на предприятии работало 214 человек.

Предприятие "Одессавинпром" основано в 1857 году профессором медицины Виктором Энно и французским купцом Франсуа Нуво. Тогда они начали изготавливать вино в катакомбах, выходящих к морю. По состоянию на сегодня мощности "Одессавинпрома" арендуются частной компанией.

ЧАО "Одессавинпром", арендующее с 1992 года ЦИК предприятия, в 2020 году произвело 654,8 тыс. дал шампанских и игристых вин на общею сумму 260,16 млн грн, а за первое полугодие 2021 года – 145,3 тыс. дал на 64 млн грн. Согласно данным госрестра, ЧАО "Одессавинпром" принадлежит семье Гулиевых.

Выручка "Одессавинпрома" в 2020 году составила 464,3 млн грн, чистый убыток – 3,78 млн грн. За первое полугодие 2021 года компания получила 101,9 млн грн выручки и 14,3 млн чистого убытка.

Компания занимается производством коньяков, тихих и игристых вин под брендами "Французский бульвар" и "Вина Гулиевых", а также предоставляет свои мощности для розлива крымских брендов.