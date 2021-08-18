Служба здоровья завила о неэффективности ряда больниц при достаточном финансировании

Часть больниц, которые в 2020 году получили из госбюджета переходное финансирование для подготовки к работе в условиях Программы медицинских гарантий (ПМГ), не изменили свои подходы работе, не пересмотрели стратегию развития и остаются неэффективными.

Об этом заявили в Национальной службе здоровья Украины, передает Интерфакс-Украина.

"От стратегии развития, которую выберет руководитель больницы, способности составить реальный финансовый план и выполнить его зависит успешность больницы и зарплаты работников. Медицинские учреждения уже не являются бюджетными учреждениями, которые осваивают деньги, это предприятия, которые конкурируют за пациента и получают деньги за оказанные медицинские услуги и распоряжаются средствами, согласно финансовому плану", - сказала заместительница главы НСЗУ Татьяна Бойко.

Она также подчеркнула, что НСЗУ не содержит медучреждения, а закупает у них медицинские услуги, которые те готовы и способны предоставить пациентам. Поэтому НСЗУ как закупщик имеет требования к медуслугам, в частности о наличии определенного оборудования и достаточного количества врачей определенной специализации.

"От соответствия требованиям зависит качество услуги. Если больница отвечает требованиям, предоставляет много услуг, если в их перечень входят приоритетные услуги (лечение инсультов, инфарктов, роды, диагностика онкозаболеваний), то медучреждение получает больше денег. Больницы совместно с собственником должны составлять стратегию развития, планировать, что им нужно для заключения договора на новые пакеты и, соответственно, получить больше", - сказала Бойко.

В качестве примеров успешной работы в рамках финансирования за оказанные медуслуги она привела Нововодолажскую центральную больницу и Балаклейскую клиническую многопрофильную больницу интенсивного лечения (обе - Харьковская область).

Так, Нововодолажская ЦБ в 2020 году заключила с НСЗУ договор на оказание услуг на сумму 23,91 млн грн. Медучреждение предоставляет услуги жителям района, где проживает 44,41 тыс. человек. За счет ПМГ медучреждение докупило хирургическое оборудование на 1,5 млн грн и обновило материально-техническую базу. Кроме того, местные власти из бюджета выделили 5 млн грн на капитальный ремонт.

"Это позволило клинике заключить договоры еще на два пакета услуг по хирургическим и терапевтическим направлениям. Сейчас медучреждение готовится заключить договоры на паллиативную помощь взрослым и детям без хирургических операций. Таким образом, на 2021 год больница имеет договор с НСЗУ уже на 3 млн грн больше, чем в 2020 году - на сумму почти 26,72 млн грн. В больнице идет стабильное увеличение средней заработной платы всех категорий работников", - сказала Бойко.

Она обратила внимание и на пример Балаклейской клинической многопрофильной больницы интенсивного лечения, которая оказывает услуги району с населением 94,33 тыс. человек. Так, в 2020 году медучреждение имело договор с НСЗУ на оказание услуг на сумму 60,28 млн грн. При этом за счет инвестиций, закупки КТ и УЗИ клиника смогла заключить договор на предоставление новых услуг, и в 2021 году медучреждение имеет договор с НСЗУ на сумму уже более 74,03 млн грн.

В этой больнице пациенты могут получить услуги по 17 пакетам (без учета ковидного пакета и пакета по вакцинации), среди которых - пять приоритетных пакетов.

Средняя зарплата до вічета налогов в этом медучреждении по итогам первого квартала 2021 года составила: у руководства - 42,23 тыс. грн, у руководителей структурных подразделений - 38,45 тыс. грн, у врачей - 24,82 тыс. грн (в то время как в 2020 - 17,29 тыс. грн), у среднего медперсонала - 17,01 тыс. грн (в 2020 году - 12,16 тыс. грн), младшего медперсонала - 10,38 тыс. грн (в 2020 году - 7,15 тыс. грн).

Вместе с тем Бойко отметила наличие примеров, когда руководители медучреждений до сих пор не понимают, для чего нужно трансформировать медучреждение и продолжают жить по старым правилам.

"Из-за их бездеятельности медучреждения теряют время, средства и создается напряжение в коллективах. А владельцы медучреждений, местная власть несут расходы из-за неэффективного руководителя", - сказала она.

В качестве примера Бойко привела Валковскую больницу (Харьковская область), которая в 2020 году получила более 900 тыс. грн переходного финансирования, чтобы лучше подготовиться к 2021 году. При этом сравнение показателей второго квартала 2020 и 2021 годов показало, что больница только ухудшила показатели, получив во втором квартале 2020 года за оказанные медуслуги более 30,94 млн грн, а в за аналогичный период 2021 года - 9,89 млн грн. При этом оплата труда в этой клинике по ковидному пакету сократилась почти втрое - до 4,12 млн грн, за приоритетные амбулаторные услуги - вдвое (до 15,99 млн грн), за приоритетные стационарные услуги - почти в пять раз (до 207,6 тыс. грн), за стационарные услуги общего профиля - вдвое (до 5,49 млн грн).

"Валковская больница имеет договор на инсульты, приоритетную услугу. Но медучреждение не пролечило ни одного случая в этом году. Или эти данные не вносятся, или пациенты не обращаются туда", - сказала Бойко.

По ее словам, аналогичная ситуация сложилась и в Чорткивской городской центральной больнице (Тернопольская область), где в 2020 году врачи не отчитывались о предоставленных пациентам услугах в электронной системе здравоохранения. Поэтому в 2021 году больница получила значительно меньшую сумму договора.

Кроме того, по словам Бойко, предыдущее руководство больницы не использовало 8 млн грн, которые поступили из госбюджета на реконструкцию приемно-диагностического отделения. Поэтому в 2021 году реконструкция отделения стала бременем для бюджета Чорткивской общины, так как стоимость ремонтных работ составила 9 млн грн.

"Поэтому для разрешения ситуации местные власти сменили руководителя Чорткивской больницы. В клинике начали отказываться от использования старых бумажных карточек и решили вести электронные медицинские записи как первичную документацию. Все данные будут сразу вноситься в электронную систему, поскольку именно от внесения информации о предоставленных услугах зависит финансирование, а соответственно, и бюджет учреждения на заработные платы и другие текущие нужды", - подчеркнула заместитель главы НСЗУ.