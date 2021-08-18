Кабмин создал комиссию по обращению с химическими веществами

Кабинет Министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам управления химической безопасностью и с химическими веществами. Соответствующее решение было принято на заседании 18 августа. Также правительство утвердило должностной состав комиссии и положение о ее работе.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Комиссия будет координировать действия органов исполнительной власти по формированию и реализации государственной политики в сфере химической безопасности, анализировать проблемные вопросы в этом секторе и предоставлять правительству рекомендации по их решению.

Кроме того, комиссия будет:

формировать предложения по адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС в вопросах химической безопасности;

способствовать подготовке плана мероприятий на 2022-2030 годы для выполнения Украиной обязательств по Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении;

готовить предложения по привлечению международной финансовой и технической помощи, грантов и других международных программ в сфере химической безопасности;

анализировать выполнение задач, определенных решением Совета национальной безопасности и обороны Украины "О мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины", введенного в действие указом президента Украины от 19 марта 2021 года №104;

изучать результаты деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в области химической безопасности и обращения с химической продукцией и веществами.

Возглавил комиссию министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

"Химическая промышленность и связанные с ней сектора занимают значительную часть экономики нашей страны. Из-за отсутствия комплексного правового регулирования данного сектора, растут угрозы для здоровья наших граждан и окружающей среды. Создание межведомственной комиссии позволит наладить координацию всех органов власти для как можно более быстрого решения приоритетных задач и обеспечения химической безопасности нашей страны", - прокомментировал решение правительства Абрамовский.

В Украине работает почти 5,7 тыс. химических предприятий. Среди которых 600 объектов, где хранится или используется 200 тыс. тонн опасных химических веществ. Ежегодно потребление химической продукции в Украине достигает $10-12 млрд, не учитывая вещества, которые импортируются и используются в быту.

В состав Комиссии вошли: министр аграрной политики и продовольствия, министр энергетики, министр инфраструктуры, министр образования и науки, министр здравоохранения, министр развития общин и территорий, министр финансов, министр юстиции, первый заместитель министра цифровой трансформации, заместитель министра иностранных дел, заместитель министра экономики, заместитель министра обороны, первый заместитель председателя ГСЧС, заместитель председателя Национальной полиции, заместитель председателя СБУ (по согласию), заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (по согласию), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования (по согласию).