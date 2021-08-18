"Укрспецэкспорт" создаст базу для ремонта вертолетов в Турции

Государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав госконцерна "Укроборонпром", заключила рамочный контракт с турецкой THK Teknik A.Ş. на создание базы ремонта вертолетов Ми-17 в Турецкой Республике.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома" в Facebook.

Как сообщается, соглашение было достигнуто время международной выставки оборонной промышленности IDEF-2021.

Контрактом предусмотрено проведение ремонтов техники турецких клиентов и выполнение заказов для третьих стран.

"Сотрудничество Украины и Турции в военно-технической сфере за последнее время вышло на новый качественный уровень и является одним из основных элементов стратегического партнерства наших стран", – отметил генеральный директор ГК "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря.