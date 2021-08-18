Кабмин одобрил выход Украины из двух соглашений СНГ в космической сфере

Кабинет министров на заседании в среду, 18 августа, принял решения о выходе Украины из двух соглашений в рамках СНГ в космической сфере.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 18 августа, по процедуре без обсуждения.

В частности, Кабмин одобрил проект указа президента "О выходе Украины из Соглашения о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ", подписанной 15 мая 1992 года.

Указанным соглашением предполагалось передать объекты космической инфраструктуры Стратегическим силам СНГ, которые в настоящее время не функционируют.

Кроме того, Кабмин принял постановление "О выходе из Соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства", подписанного 13 ноября 1992 года.

Соглашением утверждался принцип финансирования за счет паевых взносов межгосударственных программ исследований и использования космического пространства, которые утверждаются Советом глав государств СНГ.

Согласно пояснительным запискам к проектам документов, оба соглашения не отвечают национальным интересам Украины, не имеют практического значения для страны и не применяются.