Нацкомиссия ужесточила требования к поставщикам электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в Порядок обеспечения стандартов качества электроснабжения и предоставления компенсаций потребителям за их несоблюдение с целью усиления ответственности компаний за некачественное предоставление услуг потребителям.

Соответствующее решение было принято на заседании Нацкомиссии в среду, 18 августа, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, внесенными изменениями предусмотрено:

установление компенсации за отсутствие одной фазы в течение более 24 часов для потребителей, присоединенных к электрическим сетям по трехфазной схеме электропитания;

сокращение с 1 января 2022 года допустимой продолжительности аварийных перерывов с 24 до 22 часов;

установление гарантированных стандартов продолжительности плановых перерывов в электроснабжении с предупреждением потребителей. Допустимая продолжительность плановых перерывов в электроснабжении сокращается с 24 часов до не более 12 часов, а в зимние месяцы – до 6 часов. Для значительных по объему плановых работ (реконструкция и замена сетей) продолжительность перерывов в электроснабжении не должна превышать 24 часа, а в зимние месяцы – 8 часов.

увеличение размеров компенсаций для отдельных стандартов (за аварийные перерывы свыше 24 часов (а с 2022 года – 22 часов), и сроков устранения причин некачественного электроснабжения.

"Принятие указанного постановления повысит общий уровень качества электроснабжения для потребителей, в частности уменьшит продолжительность прерываний в электроснабжении", – отмечается в сообщении НКРЭКУ.

В Нацкомиссии напомнили, что с 1 июля 2021 года каждый потребитель, у которого в предыдущие 12 календарных месяцев (в том числе, предшествовавших до 1 июля), количество перерывов в электроснабжении превышало допустимый стандарт – имеет право на получение компенсации. Размер компенсации для бытовых потребителей составляет 200 грн, а для небытовых потребителей – 600 грн плюс 50 грн за каждый перерыв сверх установленного стандарта.

Допустимое количество перерывов продолжительностью более 1 часа в течение 12 месяцев составляет:

аварийные перерыаы (по вине компании) – не более 6 перерывов для городов и поселков городского типа и не более 8 перерывов – для сельской местности.

плановые перерывы – не более 11 перерывов.

"Предлагаем потребителям при наличии проблем с частыми перерывами в электроснабжении обращаться к операторам систем распределения, с которыми заключен договор о предоставлении услуг по распределению (передаче) электрической энергии, с заявлением о предоставлении компенсаций за несоблюдение гарантированного стандарта по количеству перерывов в электроснабжении в течение 12 календарных месяцев в точке распределения потребителя (продолжительностью более одного часа)", – подчеркивается в сообщении НКРЭКУ.