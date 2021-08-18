"Укрпошта" купила полторы тысячи пистолетов для почтальонов за 14 миллионов

АО "Укрпошта" 11 августа заключило договор с Казенным научно-производственным объединением "Форт" МВД Украины (КНПО "Форт) о закупке 1 444 единиц пистолетов "Форт-17" калибра 9 mm Makarov на общую сумму 13,63 млн грн или по 9 444 грн за единицу.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Единственным конкурентом КНВО "Форт" на аукционе ожидаемой стоимостью 13,7 млн грн было ООО "Ибис" – владелец сети магазинов по продаже товаров для рыбалки и охоты, в том числе оружия. "Ибис" предложило заказчику ту же модель пистолета производства КНВО "Форт". В ходе торгов "Ибис" оказался формальным оппонентом "Форта" и не снижал предложение ни на копейку, что позволило конкуренту взять подряд без дисконта, фактически по цене ожидаемой стоимости.

"Форт" с "Ибисом" довольно часто встречаются на закупках оружия и расходных материалов (патронов) к ним и не снижают цены, когда оказываются единственными участниками тендера.

Например, 6 августа "Форт" со скидкой в ​​2% от ожидаемой стоимости выиграл у "Ибиса" тендер Одесского госуниверситета внутренних дел по поставке спортивных патронов 9 мм для пистолета Макарова на 1,02 млн грн, участники тендера не торговались.

А 7 апреля "Ибис" обыграл на тендере "Форта" без изменения первоначальных предложений и поставил Управлению полиции охраны в Ривненской области патроны для огневой подготовки калибра 9×18 мм на 90,42 тыс. грн.

"Укрпочта" закупала аналогичные пистолеты Makarov для водителей передвижных почтовых отделений у "Форта" год назад на 18% дешевле чем сейчас, – по 7755 грн за единицу. А в конце декабря 2020 года "Укрзализныце" эти пистолеты обошлись в 7926 грн за штуку.

"Форт-17" – ручной самозарядный пистолет калибра 9 мм, производится с 2004 года на КНВО "Форт" МВД Украины, предназначен для поражения живой силы противника на расстоянии до 50 м, в основном используется охраной государственных и частных учреждений.

НПО "Форт" МВД Украины основано в начале 90-х годов на базе Винницкого научно-исследовательского приборостроительного завода для разработки и производства средств личной защиты сотрудников МВД и других силовых структур. В прошлом году НПО "Форт" выполнило подрядов на 176,04 млн грн, в текущем – на 18,57 млн грн.

ООО "Ибис" основано в 2003 году, принадлежит Роману Грунскису. В прошлом году получило подрядов на 14,73 млн грн, с начала текущего года – на 5,27 млн грн.