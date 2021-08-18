"Нибулон" Вадатурского сократил экспорт зерновых и масличных на 6%. ИНФОГРАФИКА

Компания "Нибулон" (Николаев), одно из крупнейших агропредприятий Украины, по итогам 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) сократила экспорт зерновых и масличных культур на 6,1% по сравнению с 2019/2020 МГ – до 4,6 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Прошлогодний показатель экспорта компании достиг около 4,6 млн тонн зерновых и масличных культур. Наибольшие показатели в структуре экспорта: пшеница – 1,96 млн тонн, кукуруза – 1,65 млн тонн и ячмень – 539 тыс. тонн", – сказано в сообщении.

Также компания впервые экспортировала продукцию в Болгарию – партию семян подсолнечника. Также впервые в истории компании и Украины отгружена пшеница для Саудовской Аравии, которая известна в основном как главный рынок для ячменя. "Нибулон" также начал сотрудничество по отгрузке рапса с Великобританией. Раньше в эту страну отправляли только один груз – кукурузу в 2014 году.

Также возобновлено сотрудничество после длительного перерыва с такими странами, как Мавритания, Вьетнам, Пакистан, Танзания и Бурунди.

27% от общего объема экспорта пшеницы составили поставки в Индонезию, 15% – в Египет.

В "Нибулоне" отмечают, что мировой спрос на пшеницу в этом году остается достаточно сильным, поэтому в дельнейшем агрохолдинг планирует наращивать объемы ее реализации в Индонезию.

Подчеркивается, что в экспорте агрохолдингом кукурузы доля поставок в Китай в 2020/2021 МГ выросла на 35 процентных пункта по сравнению с 2019/2020 МГ – до 65%. Кроме Китая, рост спроса на украинскую кукурузу в минувшем МГ наблюдался со стороны Вьетнама и Кореи.

Помимо этого, на Китай в 2020/2021 МГ пришлось около 70% экспорта "Нибулоном" ячменя из-за высокого спроса этой страны на фуражные зерновые. В целом доля агрохолдинга в общем экспорте украинского ячменя составила 13%.

"В 2020/2021 МГ из Украины на экспорт было отгружено около 190 тыс. тонн подсолнечника, что является одним из самых высоких показателей за последние годы (на уровне сезона 2016/2017). Доля "Нибулона" составила 15,8% в общем экспорте семян подсолнечника. Вся наша продукция в этом сезоне была отправлена в Болгарию, где из-за неурожая сложился достаточно сильный спрос на украинскую продукцию", – говорится в сообщении

Агропредприятие напомнило, что в 2020/21 МГ его мощности значительно усилились с введением в эксплуатацию 140-метрового самоходного плавкрана Nibulon Max, позволившего нарастить возможности по перевалке, которые на рейде выросли до 6 млн тонн, что превосходит мощности морского перегрузочного терминала в Николаеве.

ООО "СП "Нибулон" создано в 1991 году. Имеет 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему, мощности хранения 2,25 млн тонн и флот из 83 единиц (из них 23 буксира), а также Николаевский судостроительный завод. Учредителями ООО "СП "Нибулон" являются Алексей Вадатурский и его сын Андрей Вадатурский.

"Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га земли в 12 областях Украины и экспортирует сельхозпродукцию более чем в 70 стран мира. Его мощности по единовременному хранению сельхозпродукции составляют 2,25 млн тонн.

Флот компании "Нибулон" в период навигации 2020 года перевез рекордные 4,14 млн тонн грузов, превысив на 8,9% показатель 2019 года (3,8 млн тонн).