VS Energy россиян сконцентрировала доминирующий пакет акций "Ривнеоблэнерго"

ООО "ВС Груп Менеджмент" объявило о получении доминирующего пакета (свыше 95%) в ЧАО "Ривнеоблэнерго".

Согласно сообщению облэнерго, это стало возможным благодаря заключению 17 августа договора о совместных действиях с ООО "К12 Инвест" (доля в облэнерго – 6,33%) и Профессиональным фондом Независимого отраслевого профсоюза энергетиков (доля – 1,76%), передает Интерфакс-Украина.

При этом "ВС Груп Менеджмент" напрямую принадлежит 4,02% акций "Ривнеоблэнерго" и опосредованное с другими аффилированными лицами – 87,34% (Washington Holdings BV – 83,33%, ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" – 0,000005%, Николай Лавренко – 0,000002%).

Таким образом, благодаря договору о совместных действиях у заявителя стало 95,43% акций облэнерго. После этого 17 августа он направил регулятору (НКЦБФР) уведомление о доминирующем контрольном пакете в "Ривнеоблэнерго".

После заявления о получении доминирующего пакета акций "ВС Груп Менеджмент" планирует выкупить акции "Ривнеоблэнерго" у миноритарных акционеров.

Как сообщалось, в апреле 2021 года "ДТЭК Сети" Рината Ахметова заключило договор о покупке 24,5% акций "Кировоградоблэнерго" у VS Energy, а в августе Антимонопольный комитет (АМКУ) начал рассмотрение дела о получении "ДТЭК Сети" контроля над этим облэнерго. По данным телеграм-канала "Монополіст", речь идет о приобретении 100% акций компании, которая обойдется ДТЭК в $80 млн.

Перед этим нынешний собственник "Кировоградоблэнерго" – ООО "ВС Груп Менеджмент" – также объявил о принудительном выкупе акций облэнерго у миноритарных акционеров. В январе 2021 года, VS Energy также сообщила о принудительном выкупе акций "Херсон-" и "Черновцы-", в марте – "Житомироблэнерго".

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Сейчас в состав группы VS Energy входят "Херсон-", "Житомир-", "Кировоград-", "Ривне-" и "Черновцыоблэнерго". "Киев-" и "Одессаоблэнерго" в 2019 году были проданы группе "ДТЭК" Рината Ахметова, которая впоследствии самостоятельно выкупила акции миноритарных акционеров.

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым. Народный депутат Андрей Герус из "Слуги народа" в начале февраля этого года заявил о выкупе Воеводиным у Гинера и Бабакова долей в VS Energy, однако других подтверждений этой информации нет.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, указаны 3 гражданина Латвии и два гражданина Германии. Большинство из них имеют признаки номинальных владельцев.

Александр Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России – находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.

Евгений Гинер официально владеет в Украине "Первым инвестиционным банком" (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS Energy). Однако в отличии от Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.