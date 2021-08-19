Кабмин установил переходной период для реформы школьного питания

Кабинет министров на заседании 18 августа утвердил обновленный санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, новые нормы и порядок организации питания учащихся, предусмотрев переходной период для введения новых стандартов.

Об этом сообщаил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.

"Реализация реформы системы школьного питания позволит не только сохранить здоровье детей, но и сформировать здоровые пищевые привычки во взрослом возрасте и таким образом снизить общий уровень неинфекционной заболеваемости среди взрослых украинцев. Новое меню в школах как раз и показывает, что здоровое питание - это не только полезно, а еще и вкусно и разнообразно. Как и любая реформа – эта также требует времени. По просьбе участников соответствующих форумов под эгидой первой леди Елены Зеленской мы определили переходный период", – отметил министр.

Ляшко отметил, что основным вопросом при внедрении реформы является ее реализация на местах. Для того, чтобы учебные заведения ввели новые продукты в перечень закупок, нужно время, так как некоторые тендеры и другие закупочные процедуры на этот календарный год уже проведены. Для того, чтобы обеспечить закупки пищевых продуктов в соответствии с новыми нормами, 18 августа на заседании правительства было принято решение об установлении переходного периода введения норм питания в учреждениях образования и детских учреждениях оздоровления и отдыха до 1 января 2022 года. Учебные заведения могут использовать уже заключенные договоры на поставку пищевых продуктов и услуг по питанию, действующие до 31 декабря 2021 года.

С 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минздрава от 25 сентября 220 года №2205 "Об утверждении Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования", и с 24 марта 2021 года Кабинет министров Украины принял постановление №305 "Об утверждении норм и Порядка организации питания в учреждениях образования и детских заведениях оздоровления и отдыха".

Минздрав напомнил, что в новых нормах питания ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения, а также соков. В новые нормы не включали колбасные изделия, сосиски, рыбные, мясные и плодоовощные консервы, кондитерские изделия, так как эти продукты имеют высокое содержание соли, сахара, а некоторые из них - консерванты и трансжирные кислоты, что противоречит принципам здорового питания. Также уменьшены нормы потребления хлеба и картофеля. Зато увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, круп и бобовых.

В процессе работы над заказным меню и технологической документацией для блюд и изделий возникла необходимость внесения изменений в нормы питания, в частности их дополнения такими пищевыми продуктами, как подсолнечное масло и гречка. Также несколько увеличены нормы относительно растительного и сливочного масла, расширена вариация использования продуктов при составлении меню.