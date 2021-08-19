В Киеве с 19 по 24 августа будут работать мобильные пункты вакцинации

С 19 августа в Киеве будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Речь идет о специально оборудованных автобусах, которые по заранее определенному графику будут курсировать по городу (в районах, отдаленных от медучреждений, на базе которых созданы стационарные пункты прививок), и вакцинальных палатках (с 21 до 24 августа), которые будут размещаться в многолюдных местах.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

"Надеемся таким образом приобщить к вакцинации в первую очередь людей пожилого возраста, которым добраться до поликлиники по каким-то личным причинам проблематичнее, чем до рынка или продуктовой ярмарки, например. Пандемический опыт свидетельствует о том, что именно эти люди первые "кандидаты" на кровати интенсивной терапии, потому что у них немало хронических заболеваний, осложняющих течение коронавирусной болезни. Очень хочется "достучаться" до них, убедить защитить себя прививкой. Расчет на то, что человек, который до этого может и не задумывался о вакцинации, увидев мобильный пункт прививок, сам себе задаст вопрос: а почему бы и нет, если это – 1) быстро; 2) бесплатно; 3) прямо сейчас и 4) я получаю защиту своей жизни и здоровья? Призываю молодежь вакцинироваться. А еще – побудить к этому родителей и старших родственников", – отметила Гинзбург.

В мобильных пунктах вакцинации может привиться любой гражданин Украины или лицо, имеющее постоянный вид на жительство. Такой формат иммунизации не требует предварительной записи. Все что нужно – паспорт, ИНН и мобильный телефон. Если у вас подписана декларация с врачом – это значительно упростит и ускорит процесс оформления вакцинации. Записаться на ревакцинацию рекомендуется у семейного врача в ближайшем к вам пункте прививок, который расположен на базе учреждения здравоохранения. При этом не нужно ожидать приглашения – можно звонить и записываться через сервис helsi.me самостоятельно.

"Если мы увидим, что горожане с радостью откликнулись на предложение прививаться в мобильных пунктах – будем предлагать такую возможность и в дальнейшем", – заверила Гинзбург.