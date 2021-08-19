СНБО поручил запретить рекламу лекарств, на нее приходится 30% доходов телеканалов (обновлено)

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству предпринять меры для минимизации вредного влияния самолечения на здоровье граждан, в частности путем моратория на рекламу медицинских препаратов в средствах массовой информации.

Об этом говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля "О состоянии национальной системы здоровья и неотложных мерах относительно обеспечения граждан Украины медицинской помощью", введенным в силу указом президента Владимира Зеленского №369/2021 от 18 июля.

Согласно указу, обнародованному на сайте главы государства, Кабмин должен установить мораторий до 1 января 2024 года на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации на телевидении, радио и других средствах массовой информации.

Кроме того, правительство должно обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарств и избежание одновременного назначения большого количества медикаментов.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который до назначения на должность возглавлял медиагруппу "1+1" олигарха Игоря Коломойского, реклама лекарственных средств обеспечивает 30% доходов телеканалов.

"По поводу моратория на рекламу лекарств и медпрепаратов, который должен разработать Кабмин по поручению СНБО. Как экс-медийщик, я прекрасно понимаю, что эта реклама – 30% доходов телевизионщиков и других СМИ. Именно поэтому министерство культуры и информационной политики в ближайшее время инициирует встречу медийщиков с Минздравом и СНБО, чтобы услышать мнение самих медийщиков", – написал Ткаченко на своем канале в Telegram.

По словам министра, разработка механизма продлится до конца года, а сам мораторий должен быть введен до 1 января 2024 года.

"Переходный период есть и он будет использован эффективно. В диалоге с представителями медиакомпаний найдем путь, как воплотить эти изменения максимально без потерь. В первую очередь для них самих", – добавил Ткаченко.