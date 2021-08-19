Зеленский пообещал построить новый военно-морской флот Украины за 14 лет

В Украине до 2035 года планируют реализовать большую программу по развития военно-морского флота.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, передает Офис главы государства.

По его словам, указанная программа будет состоять из трех этапов.

Президент отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать обустройство военно-морских баз.

"Первой строится (военно-морская база, – ред.) в Бердянске. Идея - в поддержке этого проекта со стороны Европейского Союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании. У меня будет встреча с президентом США, и это (развитие Военно-морских сил Украины, – ред.) является частью нашей встречи и частью Крымской платформы", – сообщил Зеленский.

Глава государства уточнил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий является частью деоккупации Крыма.

По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

"Это не только вопрос Sea Breeze, это и отношение, и постоянная работа, сотрудничество нашего Министерства обороны с США и странами Евросоюза. Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении с Турцией и Великобританией", – подчеркнул президент.