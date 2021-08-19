На Житомирщине будут судить 13 членов преступной организации за незаконную вырубку леса, – ГБР

Государственное бюро расследований завершило расследование относительно 13 участников преступной организации, которые незаконно вырубали государственные лесные ресурсы на территории Юрьевского лесничества в Житомирской области, в том числе и на территории природно-заповедного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что руководитель Олевского лесхоза, в которое входит лесничество, создал и возглавил организованную группу для незаконных рубок. В ее состав в разный период входили 13 человек, среди которых чиновники государственной лесной охраны лесного хозяйства, чиновники специализированного лесозащитного предприятия и частные предприниматели.

Отмечается, что они вносили в официальные документы заниженные данные по количеству и качеству деревьев, которые отводились под санитарную рубку. Неучтенные деревья рубили и воровали.

Только в августе-сентябре 2019 года в результате незаконных рубок группой причинен вред государству на сумму свыше 3,2 млн грн.

Указанные лица подозреваются в незаконной рубке леса, подделке документов, превышении власти и служебном подлоге ( статьи 246, 358, 365, 366 УК Украины по разным видам соучастия).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Наложен арест на 20 объектов недвижимости и 6 транспортных средств, стоимость которых в полной мере возместит причиненный вред.

Обвинительный акт направлен в суд.