"Укрметаллургпром" призвал президента добиваться беспошлинной поставки стали из Украины в США

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поднять вопрос о заинтересованности Украины получить квоту на беспошлинные поставки металлоизделий в США и помочь достижению принципиального согласия американской стороны на соответствующие переговоры во время его встречи с президентом США Джозефом Байденом.

Об этом говорится в открытом письме "Укрметаллургпрома" президенту, опубликованном на сайте объединения.

БизнесЦензор публикует обращение металлургов к президенту полностью.

"В марте 2018 года США ввели 25-процентную пошлину на импорт всех видов стальной продукции. Соответствующее решение принял 45-й президент США Дональд Трамп из соображений национальной безопасности, воспользовавшись разделом 232 закона США "О расширении торговли" от 1962 года. Сначала эта протекционистская мера была распространена на все страны-импортеры, но впоследствии несколько государств добились исключения из-под действия этой пошлины.

Украина также, в частности, по инициативе ОП "Укрметаллургпром", пыталась получить такое исключение. Однако, к сожалению, в результате несколько нескоординированной позиции различных институтов американской и украинской исполнительной власти, Украине в прошлые годы не удалось должным образом завершить соответствующие переговоры с правительством США. В то же время, значение отмены этой 25% -ной пошлины для Украины только растет. Против широкого спектра отечественной металлургической продукции, а именно, плоского металлопроката, стальных труб, арматуры, катанки, проволоки, США ввели многочисленные тарифные барьеры. А дополнительной нагрузкой на украинских металлургов является именно эта 25% пошлина.

Более того, по данным Объединения, система торговых расследований США настолько сложна и разветвлена, что приводит к откровенной дискриминации украинских поставщиков: металлургов заставляют платить эту 25-процентную пошлину фактически дважды — и на таможне, и при расчете антидемпинговых пошлин.

Однако, крайне важно, что импорт украинской металлопродукции не затрагивает и не угрожает нацбезопасности США, поскольку его доля в структуре стального импорта в США составляет менее 1%. Более того, торговое сальдо между Украиной и США по итогам 2020 является положительным для американской стороны и составляет $1 млрд.

Тем более, что производство стальной продукции и ее поставки в США обеспечивают рабочие места украинцам. В частности, в этом процессе задействованы десятки тысяч работников, а с учетом членов их семей, изготовление стали для США влияет на жизнь сотни тысяч украинцев. При этом доля металлопродукции в общем экспорте Украины в США является весомой, и генерирует валютные поступления в нашу страну.

Именно поэтому Укрметаллургпром считает целесообразным вернуться к вопросу исключения Украины из-под действия 25-процентной пошлины с заменой ее на квоту на беспошлинные поставки украинской стали в США. А визит украинской делегации в Вашингтон в конце августа 2021 года может стать платформой для восстановления соответствующих переговоров.

Учитывая вышеуказанное, с целью обеспечения дальнейшего развития ведущей национальной отрасли и экономического роста Украины в целом, просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, по возможности, во время встречи с Президентом США Джозефом Байденом поднять вопрос о заинтересованности Украины получить квоту на беспошлинные поставки металлоизделий в США и помочь посодействовать достижению принципиального согласия американской стороны на соответствующие переговоры, а также поручить Кабинету Министров Украины и Министерству экономического развития и торговли Украины возобновить переговорный процесс с офисом торгового представителя США".