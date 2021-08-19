Цены на подсолнечное масло приостановили рост, – "Укролияпром"

По данным Госстата, потребительские цены на подсолнечное масло в июле 2021 года по отношению к июня снизились на 0,34% – до 64,73 грн за литр.

Как сообщает "Укролияпром", начиная с июня, впервые за весь текущий маркетинговый год наблюдается снижение отпускных цен на подсолнечное масло его производителями.

"В частности, по сравнению с маем текущего года отпускные цены предприятий на нерафинированное подсолнечное масло снизились на 3,1%, рафинированное – на 5,5%. В июле 2021 года отпускные цены предприятий снизились (по сравнению с маем) на нерафинированное масло – на 4,2%, – рафинированное – на 9,2%. По сравнению с июнем текущего года отпускные цены предприятий снизились на нерафинированное масло – на 1,2%, рафинированное – на 4%", – говорится в сообщении.

В "Укролиепром" уточнили, что внутренний рынок Украины потребляет до 10% от производимого в стране подсолнечного масла. На данный момент в торговых сетях подсолнечное масло присутствует в широком ассортименте. Дефицита не наблюдается.

Ранее сообщалось, что Минэкономики сообщило, что цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке Украины с отставанием реагируют на снижение мировых цен. В связи с этим министерство провело совещание с представителями рынка и центральными органами исполнительной власти. В ходе него стороны договорились о мерах, которые "позволят осуществлять взвешенную ценовую политику и придерживаться высоких стандартов социально ответственного бизнеса".

"По прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов масла до конца месяца", – отмечается в сообщении.

Напомним, по результатам 2020 года Украина занимает 1-ю позицию в рейтинге крупнейших экспортеров подсолнечного масла в мире. Основными странами-импортерами данного продукта являются: Индия (31% украинского экспорта), Китай (20%) и Нидерланды (10%). На каждом из перечисленных рынков в 2020 году украинские поставщики занимали лидирующие позиции.

При этом Украина является не только крупнейшим экспортером подсолнечного масла, но и крупнейшим мировым производителем данного продукта, который занимает значительную долю в экспортном портфеле. По результатам 2020 года доля подсолнечного масла составляла 11% экспортной выручки.