"Дарница" планирует довести капитализацию компании до миллиарда долларов, – Шимкив
Об этом в интервью ютуб-каналу Future Makers рассказал глава Совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.
Он уточнил, что сегодня стоимость компании оценивается в $550 - $600 млн. И на данном этапе планов по продаже "Дарницы" пока нет. В то же время, в компании рассматривают перспективу выхода на азиатские рынки.
За последнее время в "Дарнице" провели ребрендинг и поменяли курс развития компании на создание международного бренда.
Сейчас сотрудники работают в так называемых "офисах будущего". Само здание главного офиса в течение полутора лет реконструировали.
По словам Дмитрия Шимкива, менеджмент компании стремится к созданию комфортного и креативного пространства для работников.
"Одна из задач, которые мы ставим - это создание креативного пространства, в котором комфортно работать. И соответственно обращаем внимание на то, что искусство должно дополнять. У нас на разных этажах разная цветовая гамма, таким образом, мы хотим сделать офис более динамичным" - рассказал Шимкив.
"Дарница" - крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, сертифицированный по EU GMP. В течение 2010-2020 годов компания инвестировала 1,218 млрд гривен в модернизацию и развитие производства.
Миссия компании - помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности.
Бренд "Дарница" входит в тройку самых дорогих брендов Украины по версии журнала "Корреспондент". Бенефициары компании – семья Загорий.