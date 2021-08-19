"Дарница" планирует довести капитализацию компании до миллиарда долларов, – Шимкив

Darnitsa Group намерена довести капитализацию группы до $1 млрд.

Об этом в интервью ютуб-каналу Future Makers рассказал глава Совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он уточнил, что сегодня стоимость компании оценивается в $550 - $600 млн. И на данном этапе планов по продаже "Дарницы" пока нет. В то же время, в компании рассматривают перспективу выхода на азиатские рынки.

За последнее время в "Дарнице" провели ребрендинг и поменяли курс развития компании на создание международного бренда.

Сейчас сотрудники работают в так называемых "офисах будущего". Само здание главного офиса в течение полутора лет реконструировали.

По словам Дмитрия Шимкива, менеджмент компании стремится к созданию комфортного и креативного пространства для работников.

"Одна из задач, которые мы ставим - это создание креативного пространства, в котором комфортно работать. И соответственно обращаем внимание на то, что искусство должно дополнять. У нас на разных этажах разная цветовая гамма, таким образом, мы хотим сделать офис более динамичным" - рассказал Шимкив.

"Дарница" - крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, сертифицированный по EU GMP. В течение 2010-2020 годов компания инвестировала 1,218 млрд гривен в модернизацию и развитие производства.

Миссия компании - помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности.

Бренд "Дарница" входит в тройку самых дорогих брендов Украины по версии журнала "Корреспондент". Бенефициары компании – семья Загорий.