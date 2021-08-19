Нацбанк аннулировал лицензии 10 кредитных союзов

Национальный банк применил меры воздействия к 13 кредитным союзам в виде аннулирования лицензий на финансовые услуги, приостановки всех действующих лицензий, а также предупреждения устранить нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, к 10 кредитным союзам была применена меры воздействия в виде отзыва лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг за невыполнение решений Нацбанка относительно устранения обнаруженных лицензионных условий до 30 июня.

Речь идет о таких кредитных союзах как:

"Черновцы";

"Самопомич";

"Кредитно-депозитній центр Профессионал";

"Лагвис";

Закарпатский сберигательный КС;

"АВС Кредит";

"ЮК Демос";

"Землевладелец";

"Первый диалог";

"Еврокредит".

Отмечается, что на момент применения меры воздействия эти кредитные союзы уже имели временно приостановленные лицензии. По состоянию на дату принятия решения, 18 августа, они не устранили нарушения лицензионных условий, в частности, не подали Нацбанку отчеты за первый квартал 2021 года и отчеты об устранении нарушений.

Кроме того, к кредитному союзу "Приднепровье" применили меру воздействия в виде временного аннулирования всех действующих лицензий за неподачу Нацбанку аудиторского отчета о проведении обязательного аудита финансовой отчетности за 2020 год.

Также Нацбанк применил меру воздействия в виде обязательства предпринять меры для устранения нарушения и причин, способствующих совершению нарушения, за несоблюдение обязательных финансовых нормативов и требований, которые ограничивают риски по операциям с финансовыми активами. Речь идет о ХОКС "Слобожанский" и КС "Допомога".