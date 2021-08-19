Нацбанк временно приостановил все лицензии страховой компании за нарушение законодательства о финансовых услугах

Национальный банк применил к ЧАО "СК "Сан Лайф" меру воздействия в виде временной приостановки всех лицензий на осуществление страховой деятельности.

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее решение было принято в связи с невыполнением страховиком предыдущего решения Нацбанка от 16 апреля.

В частности, страховая компания должна была устранить нарушения законодательства о финансовых услугах (несоблюдение норматива платежеспособности и достаточности капитала) до 31 мая 2021 года.

Отмечается, что компания нарушает указанные нормативы уже более года – с марта 2020 года.

Кроме того, "Сан Лайф" имеет невыполненную меру воздействия, примененную к страховику предыдущим регулятором рынков небанковских финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) в связи с нарушением тех же нормативов.