Налоговая милиция пришла с обысками в "Киевгорсвет"

Святошинская окружная прокуратура Киева и столичное управление Государственной фискальной службы (ГФС, координирует работу налоговой милиции) проводит обыски в помещениях КП "Информатика", "КП "Киевгорсвет", а также в офисах подрядных организаций, которые наладили схему присвоение средств, предназначенных для обустройства уличного освещения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

"Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту завладения бюджетными средствами указанных коммунальных предприятий путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг и дальнейшего перечисления бюджетных средств на счета предприятий с признаками рискованности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 августа 2021 года на основании постановлений суда в офисных помещениях коммунальных и подрядных предприятий, а также по адресам фактических мест жительства должностных лиц КП и сотрудников коммерческих структур начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.