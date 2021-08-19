Цены на газ в Европе упали до $482 за тысячу кубометров на фоне заявлений о запуске "Северного потока-2"

Цена газа в Европе снижается на заявлении "Газпрома" о возможности запуска российского газопровода "Северного потока-2" уже в 2021 году. Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт – сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – снизился до $482 с $531 за тысячу кубометров.

Ранее в четверг представители российского "Газпрома" заявили, что "по газопроводу "Северный поток-2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа", сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, 18 августа также наблюдался резкий скачок европейских цен на газ. Однако, резкое падение на 10% было основано на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из газопровода "Северный поток-2", строительство которого не завершено.

В среднем за период с начала года контракт "на день вперед" на TTF стоит уже $315 за тысячу кубов.

Как сообщалось, в начале недели "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

После этого значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – после завершения аукциона подскочило до 48,05 евро за тысячу кВт.ч, или $585 за тысячу кубометров.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.