Почти треть украинцев хотели бы работать за границей, – опрос

Около 32% украинцев хотели бы работать за границей, при этом 65% предпочитают работать в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Основными причинами желания работать за границей 71% респондентов выбрал более высокую зарплату, еще 57% опрошенных – лучшие условия. Еще по 20% выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации. При этом для поколения Независимости (рожденных после 1991 года) возможность самореализации более важна, чем для представителей старших возрастных групп.

Социологи отмечают, что больше всего желающих поехать на заработки среди молодежи –54%, а меньше всего среди старших 61 года – только 18%.

В то же время на Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях – 20-23% против 40% соответственно.

Социологический опрос длился с 20 июля по 9 августа. Всего опросили 20 тыс. украинцев старше 16 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI – телефонные интервью с использованием компьютера.