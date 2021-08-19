Нацполиция пришла с обысками в мэрию Запорожья (обновлено)

Сотрудники Национальной полиции проводят обыски в Запорожском городском совете, в кабинете мэра города Владимира Буряка, его советников, в районных администрациях и коммунальных учреждениях.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции, передает Укринформ.

"Сейчас следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой проводят серию обысков у должностных лиц органов местного самоуправления в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в полиции.

Правоохранители обыскивали не только кабинеты городского головы Запорожья Владимира Буряка и двух его советников, а также их личные автомобили во внутреннем дворе мэрии, передает Интерфакс-Украина.

В ходе обыска автомобиля Буряка следователи зачитали постановление следственного судьи, который санкционировал данные обыски. В нем перечислен ряд правонарушений, в которых правоохранители подозревают чиновников.

"Представители коммунальных предприятий Запорожского городского совета, главы районных государственных администраций и неустановленные лица предоставляют неправомерную выгоду запорожскому городскому голове Буряку. В ходе досудебного расследования установлено, что городской голова Буряк вместе со своими советниками и другими не установленными в ходе следствия лицами систематически планируют расхищение бюджета г. Запорожье через назначение директоров коммунальных предприятий, руководителей департаментов и глав районных администраций г. Запорожье, которые являются распорядителями бюджетных средств. И в последующем – с привлечением назначенных лиц совершают расхищение средств", – отмечалось в судебном постановлении, зачитанном в ходе обыска следователем.

Кроме того, в полиции подтвердили, что 19 августа обыски также проводились в запорожском салоне красоты "Персона", принадлежащем лицу, которое связывают с мэром Запорожья.