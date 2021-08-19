Украина договаривается с Индонезией о расширении экспорта аграрной продукции
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Украина договаривается с Индонезией об открытии рынка для нескольких товарных позиций, среди которых - молоко и молочные продукты, столовые яйца, говядина и тому подобное.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"Рынок Индонезии является одним из перспективных для украинского экспорта. Очень надеюсь, что мы сможем не только выйти на него с новыми товарными позициями, но и углубить сотрудничество по тем направлениям, которые у нас уже есть", - отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
Ранее Магалецкая сообщала, что среди наиболее перспективных для украинских экспортеров стран, кроме Индонезии, являются страны ЕС, Китай, Сингапур, Индия, Вьетнам и ЮАР.
Ранее сообщалось, что Госпродпотребслужба запустила проект контроля качества молока в 13 областях Украины.
Джерело: Кабмин