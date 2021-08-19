Киеву на закупку автобусов для замены маршруток потребуется 15 миллиарда, – замглавы КГГА

На закупку полноразмерных автобусов, которые бы заменили все маршрутки, и их оснащение Киеву необходимо 15 млрд грн.

Об этом заявил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Константин Усов в интервью изданию "Обозреватель".

По словам Усова, перевозчикам, чтобы приобрести новые маршрутки, надо минимум 6 млрд грн. Но учитывая то, что город не хочет видеть маршрутки вообще, на их замену должны закупить не менее 1000 полноразмерных автобусов, которые будут стоить минимум 10 млрд грн, плюс 50% на оснащение производственной базы.

"15 млрд грн - это неподъемная для Киева сумма. И даже если говорить о сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями, которые готовы давать длинные и дешевые кредиты, мы имеем лимит на заимствование в конкретный момент времени. Он неофициально составляет $200 млн на все (5,3 млрд грн)", - сказал Усов.

Он добавил, что сейчас менять условия в столичных маршрутках будут только согласно новым стандартам. На конкурсах перевозчиков планируют выбирать лучших из лучших.